Brasiliens Verbandspräsident sicher: Ancelotti vor Verlängerung

SID 07.05.2026 • 22:25 Uhr Carlo Ancelotti soll auch bei der WM 2030 noch Nationaltrainer des fünfmaligen Weltmeisters sein.

Carlo Ancelotti bleibt offenbar über die anstehende Weltmeisterschaft hinaus Brasiliens Nationaltrainer.

Samir Xaud, der Präsident des brasilianischen Fußballverbandes (CBF), sei „sicher“, dass die Vertragsverlängerung vor der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada bestätigt werde. Demnach werde Ancelotti bis 2030 beim fünfmaligen Weltmeister unterschreiben – und somit auch die nächste WM in Marokko, Portugal und Spanien begleiten.

2025 hatte der 66-Jährige die Selecao übernommen und erfolgreich zur WM-Qualifikation geführt. Zuletzt hatte Ancelotti bereits die Bereitschaft signalisiert, länger zu bleiben. Xaud sagte nun in Fortaleza, der CBF und Ancelottis Berater würden die Einzelheiten des neuen Vertrags des Italieners ausarbeiten.