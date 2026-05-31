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Elferkrimi entscheidet Champions Cup

Elferkrimi entscheidet Champions Cup

Der Champions Cup muss im Elfmeterschießen entschieden werden. Am Ende jubelt der mexikanische Topklub Toluca.
Toluca feiert nach einem Elfmeterkrimi den Titel
Toluca feiert nach einem Elfmeterkrimi den Titel
© AFP/SID/Mario Vazquez
SID
Der Champions Cup muss im Elfmeterschießen entschieden werden. Am Ende jubelt der mexikanische Topklub Toluca.

Der mexikanische Topklub Deportivo Toluca hat den CONCACAF Champions Cup gewonnen. Der elfmalige Meister besiegte seinen nationalen Konkurrenten Tigres UANL mit 6:5 im Elfmeterschießen (0:0, 1:1) und sicherte sich zum dritten Mal den Titel im wichtigsten Vereinswettbewerb für Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika.

Torwart Luis García wurde mit zwei gehaltenen Strafstößen und mehreren starken Paraden zum Helden. Nachdem die reguläre Spielzeit torlos geendet war, hatten beide Teams in der Verlängerung getroffen. Für Toluca, in den vergangenen beiden Jahren mexikanischer Meister, war es der erste Triumph im Champions Cup seit 2003.

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