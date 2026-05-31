Elferkrimi entscheidet Champions Cup

Der mexikanische Topklub Deportivo Toluca hat den CONCACAF Champions Cup gewonnen. Der elfmalige Meister besiegte seinen nationalen Konkurrenten Tigres UANL mit 6:5 im Elfmeterschießen (0:0, 1:1) und sicherte sich zum dritten Mal den Titel im wichtigsten Vereinswettbewerb für Mannschaften aus Nord- und Mittelamerika.

Torwart Luis García wurde mit zwei gehaltenen Strafstößen und mehreren starken Paraden zum Helden. Nachdem die reguläre Spielzeit torlos geendet war, hatten beide Teams in der Verlängerung getroffen. Für Toluca, in den vergangenen beiden Jahren mexikanischer Meister, war es der erste Triumph im Champions Cup seit 2003.