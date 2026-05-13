Mit 35! Schauspieler aus Kultserie wird Profi

SID 13.05.2026 • 10:31 Uhr In der Comedyserie spielt er den Stürmer Dani Rojas, nun wird der Mexikaner tatsächlich Fußballprofi.

In der Erfolgsserie Ted Lasso spielt Cristo Fernández einen Fußballprofi, nun wird er tatsächlich einer: Der 35-Jährige hat einen Vertrag beim US-Zweitligisten El Paso Locomotive unterschrieben. „Egal wohin mich das Leben geführt hat, der Traum vom Profifußball hat mein Herz nie wirklich verlassen“, wurde der Mexikaner in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

In der Kultserie Ted Lasso spielt Fernández den Stürmer Dani Rojas – eine Position, die er auch bei dem Team aus dem Bundesstaat Texas einnehmen wird. Als Jugendlicher hatte Fernandez in seiner Heimatstadt Guadalajara Fußball gespielt, den Sport aber im Alter von 15 Jahren aufgrund einer Knieverletzung aufgegeben.

Locomotive-Cheftrainer: „Cristo ist eine großartige Verstärkung“