"Die größte Schande, die ich in elf Jahren erlebt habe"

SPORT1 09.05.2026 • 22:43 Uhr Beim Derby in Prag kommt es zu hässlichen Szenen. Die Fans stürmen den Platz und gehen zur Attacke über - die Partie muss abgebrochen werden.

Platzsturm mit Pyro-Würfen, dazu offenbar Gewalt gegen Spieler: Anhänger von Slavia Prag haben für den Abbruch des 317. Derbys gegen den Erzrivalen Sparta gesorgt – und den vorzeitigen Gewinn der tschechischen Fußballmeisterschaft durch ihren Klub am Samstagabend verhindert. Die Partie wurde in der Schlussphase beim Stand von 3:2 für Slavia Prag abgebrochen, nachdem zahlreiche Fans das Spielfeld gestürmt hatten.

Vor ausverkauftem Haus in der Fortuna Arena entwickelte sich zunächst ein hochklassiges und intensives Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer Slavia und dem direkten Verfolger Sparta. Die Gäste gingen im Verlauf der Partie gleich zweimal in Führung, doch Slavia schlug eindrucksvoll zurück und drehte das Spiel binnen weniger Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit durch einen Doppelschlag in der 52. und 53. Minute.

Sparta-Spieler werden auf dem Platz angegriffen

In der hektischen Schlussphase überschlugen sich dann jedoch die Ereignisse. Slavia musste nach zwei Platzverweisen in Unterzahl agieren, während die Nachspielzeit aufgrund mehrerer Unterbrechungen auf rund zehn Minuten ausgedehnt wurde. Gleichzeitig wuchs die Spannung im Stadion, da die Gastgeber mit einem Sieg den entscheidenden Schritt in Richtung Meistertitel hätten machen können.

Kurz vor dem Abpfiff eskalierte die Lage schließlich komplett: Anhänger von Slavia Prag stürmten in großer Zahl aus der Kurve auf den Platz. Dabei wurden Pyrofackeln und Rauchkörper gezündet, einzelne Chaoten griffen offenbar sogar Spieler von Sparta Prag an.

Im Netz kursiert auch ein Video, in dem zu sehen ist, wie Fans dem Sparta-Torhüter Jakub Surovcik eine Flüssigkeit ins Gesicht schleudern. Dieser ging danach kurz zu Boden.

Die Begegnung musste daraufhin umgehend unterbrochen werden. Aus Sicherheitsgründen verließen die Spieler von Sparta Prag den Innenraum und suchten Schutz, während die Situation auf den Rängen und dem Spielfeld außer Kontrolle geriet. Ob und wann das Spiel offiziell beendet oder gewertet wird, ist derzeit noch unklar.

„Wir können uns nur entschuldigen“

„Wir können keine mildernden Umstände geltend machen. Unsere Fans stürmten den Platz und unterbrachen das Spiel vor dessen Ende. Der Gegner meldete einen Angriff auf ein oder zwei Spieler. Ich denke, es war gerechtfertigt, dass das Spiel abgebrochen wurde“, wurde Slavia-Präsident Jaroslav Tvrdik auf der Webseite des amtierenden Meisters zitiert: „Als ich mit unseren Spielern sprach, sagten sie mir, dass wir in einer ähnlichen Situation genauso gehandelt hätten. Wir können uns nur entschuldigen.“

Man müsse „in Zukunft so reagieren, dass solche Situationen einfach nicht wieder vorkommen“, erklärte der frühere tschechische Verteidigungsminister weiter: „Wir waren nur noch drei oder vier Minuten von den Meisterschaftsfeierlichkeiten entfernt. Ich glaube, die Spieler hätten es geschafft. Stattdessen ist es wohl die größte Schande, die ich in elf Jahren im Verein erlebt habe.“

Der 57-Jährige bekannte, er rechne nun mit Konsequenzen durch die Liga: „Es liegt nun am Disziplinarausschuss des LFA. Das Spiel wurde durch unser Verschulden gestört, die Unterbrechung wurde von unseren Fans verursacht. Es ist zu erwarten, dass das Spiel zu unserem Nachteil gewertet wird. Wir müssen damit rechnen. Unsere Situation im Titelkampf ist dadurch extrem schwierig geworden. Ich entschuldige mich nochmals bei allen, es tut mir leid.“