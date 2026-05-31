DFB-Stars holen das Double

SID 31.05.2026 • 19:08 Uhr Rebecca Knaak und Sydney Lohmann triumphieren mit Manchester City im FA Cup.

Die Nationalspielerinnen Rebecca Knaak und Sydney Lohmann haben mit Manchester City das Double im englischen Frauenfußball gewonnen.

Die Skyblues entschieden am Sonntag das FA-Cup-Finale gegen Brighton & Hove Albion mit 4:0 (2:0) für sich, der Gewinn der Meisterschaft in der Women’s Super League steht schon seit Anfang Mai fest. Für City ist es der vierte Triumph im FA Cup, erstmals gewinnt der Klub allerdings Pokal und Meisterschaft in der selben Saison.

Klarer Finalsieg für Manchester City

Khadija Shaw (38.), Alex Greenwood (45.+6), Aoba Fujino (66.) und die einstige Münchnerin Vivianne Miedema (87.) trafen im Wembley-Stadion für Manchester. Knaak gehörte wie üblich zur Stammformation in der Innenverteidigung und spielte durch. Mittelfeldspielerin Lohmann wurde in der 77. Minute eingewechselt.