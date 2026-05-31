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DFB-Stars holen das Double

DFB-Stars holen das Double

Rebecca Knaak und Sydney Lohmann triumphieren mit Manchester City im FA Cup.
Sidney Lohmann (l., mit Laura Coombs) holte mit Manchester City auch die englische Meisterschaft
Sidney Lohmann (l., mit Laura Coombs) holte mit Manchester City auch die englische Meisterschaft
© IMAGO/Offside Sports Photography
SID
Rebecca Knaak und Sydney Lohmann triumphieren mit Manchester City im FA Cup.

Die Nationalspielerinnen Rebecca Knaak und Sydney Lohmann haben mit Manchester City das Double im englischen Frauenfußball gewonnen.

Die Skyblues entschieden am Sonntag das FA-Cup-Finale gegen Brighton & Hove Albion mit 4:0 (2:0) für sich, der Gewinn der Meisterschaft in der Women’s Super League steht schon seit Anfang Mai fest. Für City ist es der vierte Triumph im FA Cup, erstmals gewinnt der Klub allerdings Pokal und Meisterschaft in der selben Saison.

Klarer Finalsieg für Manchester City

Khadija Shaw (38.), Alex Greenwood (45.+6), Aoba Fujino (66.) und die einstige Münchnerin Vivianne Miedema (87.) trafen im Wembley-Stadion für Manchester. Knaak gehörte wie üblich zur Stammformation in der Innenverteidigung und spielte durch. Mittelfeldspielerin Lohmann wurde in der 77. Minute eingewechselt.

Knaak war 2025 nach Manchester gekommen, Lohmann stieß im Sommer dazu. Seine vier FA-Cup-Siege feierte der Klub in den vergangenen neun Jahren: 2017, 2019, 2020 und nun 2026.

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