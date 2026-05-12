FC Bayern: Juwel trifft folgenreiche Entscheidung

Johannes Behm 12.05.2026 • 10:26 Uhr Filip Pavic ist der drittjüngste Spieler der Champions-League-Geschichte - und wird künftig nicht mehr für den DFB auflaufen.

Bayern-Juwel Filip Pavic hat sich gegen eine Zukunft beim DFB entschieden und wird zukünftig für den kroatischen Fußballverband (HNS) auflaufen. Das teilte der Verband in einem Statement mit, in dem auch der 16-Jährige zu Wort kommt.

„Ich empfinde große Dankbarkeit, Respekt und Liebe für Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und lebe, wo ich das Fußballspielen gelernt habe und wo ich die Möglichkeit habe, mich bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern, weiterzuentwickeln“, wird Pavic zitiert, der in Freising bei München geboren wurde und elfmal für die deutsche U16-Nationalmannschaft zum Einsatz kam – viermal sogar als Kapitän.

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„Andererseits bin ich in einer kroatischen Familie aufgewachsen, ich fühle mich stark mit meinen kroatischen Wurzeln verbunden und möchte Kroatien auf internationaler Ebene vertreten“, betonte der vielseitige Defensivakteur, der in der Innenverteidigung, hinten rechts und als Sechser auflaufen kann.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir ein großes Talent gewinnen“

Auch Kroatiens U17-Trainer Petar Krpan kam zu Wort. „Wir wollen niemanden dazu überreden, für Kroatien zu spielen, aber es ist unsere Pflicht, jedes Talent zu beobachten und ihm zu zeigen, wie unser System funktioniert, auf welchen Werten die kroatische Nationalmannschaft basiert und wie wir seine Entwicklung in unseren Mannschaften sehen“, erklärte der 51-Jährige.

Begeistert zeigte sich Verbandspräsident Marijan Kustic: „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein großes Talent gewinnen, und da Filip ein fleißiger junger Mann ist, der weiß, dass Erfolg nur durch engagierte Arbeit erreicht wird, bin ich überzeugt, dass ihm eine großartige Fußballkarriere bevorsteht.“

Pavic ist Bayerns jüngster CL-Spieler

Pavic ist in der Geschichte von Bayern München der jüngste Spieler, der in der Champions League zum Einsatz kam. Nur Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Max Dowman (Arsenal) waren in der Königsklassen-Historie bei ihrem Debüt noch jünger.

Beim Rückspiel gegen Atalanta Bergamo im Achtelfinale (18. März) war Pavic in der 72. Minute eingewechselt worden und zu seinem ersten Einsatz in der Champions League gekommen. Damals war er 16 Jahre, einen Monat und 27 Tage alt. Gleichzeitig war es das Profi-Debüt für den Youngster gewesen. In der Bundesliga stand Pavic bisher dreimal ohne Einsatz im Kader der Bayern.