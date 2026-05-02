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FC Porto krönt sich vorzeitig zum Meister

Porto krönt sich vorzeitig zum Meister

Der italienische Trainer Francesco Farioli holt in seinem ersten Jahr beim FC Porto den Titel. Es ist der 31. Meisterschaft in der Vereinsgeschichte.
Fan-Frust beim VfB nach der 1:2-Niederlage gegen Porto in der Europa League. Stuttgart-Star Maximilian Mittelstädt äußert sich kritisch zu den Aktionen des FC Porto. VfB-Boss Fabian Wohlgemuth sieht darin jedoch einen normalen Aspekt des Spiels.
SID
Der italienische Trainer Francesco Farioli holt in seinem ersten Jahr beim FC Porto den Titel. Es ist der 31. Meisterschaft in der Vereinsgeschichte.

Der FC Porto hat sich zwei Spieltage vor Saisonende zum portugiesischen Fußball-Meister gekrönt.

Das Team des italienischen Trainers Francesco Farioli siegte gegen den Aufsteiger FC Alverca mit 1:0 (1:0) und sicherte so den 31. Meistertitel in Portos Vereinsgeschichte. Zuletzt hatte der Klub 2022 die nationale Liga gewonnen.

Porto vorzeitig Meister

Im Estádio do Dragao sorgte der Pole Jan Bednarek für den umjubelten Siegtreffer kurz vor der Pause (40.). Porto ist mit nun neun Punkten Vorsprung auf den weiterhin ungeschlagenen Verfolger Benfica Lissabon nicht mehr einzuholen.

Benfica hat mit 38 Titeln die Bestmarke als Rekordchampion inne.

Portos einzige Liga-Niederlage hatte die Mannschaft um Abwehrroutinier Thiago Silva im Februar gegen Casa Pia AC zu beklagen.

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