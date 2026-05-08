Drastische Folgen! Fan-Krawalle sorgt für Spielabbruch

SID 08.05.2026 • 07:08 Uhr In Medellin kommt es zu Ausschreitungen der Fans auf der Tribüne. Das hat schwerwiegende Folgen.

Südamerikas Fußball hat mit dem Spielabbruch zwischen Independiente Medellin und CR Flamengo aus Rio de Janeiro in der Copa Libertadores ein weiteres schwarzes Kapitel geschrieben. Aus Protest gegen die sportliche Talfahrt entzündeten wütende Fans des kolumbianischen Erstligisten auf der Tribüne ein großes Feuer, schleuderten Sitze auf eingreifende Polizisten und stürmten gar den Platz. Die Partie wurde deshalb nach nur wenigen Minuten unter- und später sogar gänzlich abgebrochen.

Der Zorn der Fans von Medellin richtete sich vor allem gegen die Klubeigner, nachdem der sechsmalige Meister am vergangenen Wochenende die K.o.-Runde in der heimischen Meisterschaft verpasst hatte. Kurioserweise hatten Sicherheitsbehörden am Dienstag wegen der sich abzeichnenden Ausschreitungen darum gebeten, die Partie hinter verschlossenen Toren auszutragen, was der Klub aber wegen geltender Sponsorenverträge ablehnte.

Copa Libertadores: Medellin muss zittern

Laut Statuten stehen den Gästen aus Brasilien nun automatisch die drei Punkte zu. Während Flamengo die Tabelle der Gruppe A bereits zuvor anführte, muss Medellin als aktuell Dritter um den Einzug in die K.o.-Phase zittern.