Gelöster Ronaldo – Jesus erfüllt Titel-Mission

SID 22.05.2026 • 11:03 Uhr Der 41-Jährige feiert mit seiner Familie den ersten größeren Vereinstitel seit 2020 und muss in Zukunft auf seinen Meistertrainer verzichten.

Die ersten Freudentränen waren bereits getrocknet, als Superstar Cristiano Ronaldo mit seiner Tochter auf dem Arm und einer goldenen Medaille um den Hals über den Rasen in Riad schlenderte. Wenige Augenblicke zuvor hatten Ronaldos Kinder in ihren gelben Trikots verfolgt, wie der 41 Jahre alte Portugiese mit Al Nassr durch ein 4:1 (1:0) gegen den Damac Club seine erste Meisterschaft in Saudi-Arabien perfekt gemacht hatte.

Inmitten des Freudentaumels samt Ronaldos Trommeleinlage vor den Fans sorgte dann allerdings Meistertrainer Jorge Jesus für einen Stimmungsdämpfer. „Ich bin hierhergekommen, um Cristiano und diesem Verein zu helfen. Wir haben alle gemeinsam unglaubliche Arbeit geleistet. Nun ist es für mich an der Zeit zu gehen“, erklärte der 71-Jährige noch am Donnerstagabend seinen Abschied.

Jesus hatte erst im Sommer übernommen und Ronaldo schließlich in dessen vierter Saison den Titel beschert. Im entscheidenden Spiel leistete Ronaldo mit einem Doppelpack seinen Beitrag. Insgesamt erzielte er in dieser Spielzeit 28 Tore.

Komplettiert wurde das portugiesische Erfolgsrezept vom einstigen Supertalent Joao Félix, der seinem Kapitän mit 34 Torbeteiligungen in 33 Ligaspielen in der Pro League ordentlich Unterstützung bot. „Cris wollte unbedingt seinen ersten Titel holen, vor allem in der Meisterschaft. Ich habe jeden Tag gesehen, wie sehr ihn das beschäftigt hat“, erzählte der mittlerweile 26-Jährige Sport TV.

Nur mit harter Arbeit ging es allerdings nicht. Seitdem Ronaldo 2023 von Manchester United gewechselt war, haben die Saudis ihre Transferausgaben massiv erhöht und rund 420 Millionen Euro in ihren Kader gesteckt.