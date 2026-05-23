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Google-Panne um Schweizer Meister

Google-Panne um Schweizer Meister

Grasshoppers Zürich ist nur knapp dem Abstieg entkommen. Das führt nicht nur zu Jubelszenen, sondern auch zu einer fehlerhaften Google-Animation.
Grasshoppers Zürich feiert den Klassenerhalt, nicht die Meisterschaft
Grasshoppers Zürich feiert den Klassenerhalt, nicht die Meisterschaft
© IMAGO/Sports Press Photo
Daniel Höhn
Grasshoppers Zürich ist nur knapp dem Abstieg entkommen. Das führt nicht nur zu Jubelszenen, sondern auch zu einer fehlerhaften Google-Animation.

Der FC Thun holte Anfang Mai sensationell den Meistertitel in der Schweiz. Offenbar ist diese Tatsache aber noch nicht bis zur Suchmaschine von Google durchgedrungen.

Gab man am Samstag „Super League“, „Grasshoppers Zürich“ oder einfach nur „GC“ bei Google ein, wurde zwar die korrekte Tabelle der Super League angezeigt, aber eine fehlerhafte Animation.

Google-Fauxpas: „Grasshoppers gewinnt Schweizer Super League!“

Diese beinhaltete explodierende Feuerwerksraketen, ein Logo der Grasshoppers und einen Schriftzug: „Grasshoppers gewinnt Schweizer Super League!“

Die Suchmaschine fiel damit wahrscheinlich auf die Feierlichkeiten der Züricher herein, die am Donnerstagabend den Klassenerhalt perfekt machten.

In Hin- und Rückspiel hatte GC den FC Aarau mit 2:1 bezwungen und damit zum dritten Mal in Folge den Verbleib in der Super League über die Relegation geschafft.

„Wir waren mit einem Bein schon fast unten. Aber diese Mannschaft gibt nicht auf, die Mentalität ist unglaublich. Ich habe keine Worte. Die Last der letzten Wochen war riesig“, hatte der ehemalige Freiburger Profi Amir Abrashi gesagt.

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