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Griechischer Ex-Nationalspieler Antzas stirbt mit 49 Jahren

Ex-Nationalspieler stirbt mit 49

Der frühere griechische Nationalspieler Paraskevas Antzas ist tot. Der langjährige Olympiakos-Profi litt an der Nervenkrankheit ALS.
Paraskevas Antzas bei der EM 2008
Paraskevas Antzas bei der EM 2008
© AFP/SID/JOE KLAMAR
SID
Der frühere griechische Nationalspieler Paraskevas Antzas ist tot. Der langjährige Olympiakos-Profi litt an der Nervenkrankheit ALS.

Der griechische Fußball trauert um den früheren Nationalspieler Paraskevas Antzas. Wie sein langjähriger Klub Olympiakos Piräus mitteilte, starb Antzas am Montag im Alter von nur 49 Jahren. Antzas litt unter der Nervenkrankheit ALS.

Als Innenverteidiger wurde Antzas sieben Mal Meister mit Olympiakos, für Griechenland bestritt er ab 1999 26 Länderspiele. Zum legendären Team, das 2004 unter Otto Rehhagel Europameister wurde, gehörte er nicht.

Sein einziges großes Turnier war die EM 2008, bei der die Griechen nach der Vorrunde ausschieden.

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