Iran: Behörden beschlagnahmen Immobilien von Karimi

SID 11.05.2026 • 16:59 Uhr Karimi lebt seit 2022 im Exil. Der frühere Mittelfeldspieler von Bayern München sei ein "Verräter des Heimatlandes", heißt es.

Die iranischen Behörden haben die Beschlagnahmung mutmaßlicher Immobilien des früheren Bayern-Profis Ali Karimi angeordnet. Der ehemalige iranische Fußball-Nationalspieler gilt als regierungskritisch und lebt seit 2022 im Exil. Der 47-Jährige, der von 2005 bis 2007 für den deutschen Rekordmeister FC Bayern spielte, sei ein „Verräter des Heimatlandes, der seit Jahren umfangreich bei der Unterstützung des Feindes aktiv ist“, begründete die Justiz-Nachrichtenagentur „Misan“ den Schritt am Montag. Zwei Gewerbe- und vier Wohnimmobilien Karimis seien „identifiziert und auf gerichtliche Anweisung beschlagnahmt worden“.

Der frühere Mittelfeldspieler hatte sich in den vergangenen Jahren in Onlinediensten immer wieder kritisch zur politischen Lage in seiner Heimat geäußert und Proteste gegen die Machthaber in Teheran unterstützt. 2022 wurde Karimi von den Behörden seines Heimatlandes in Abwesenheit wegen Unterstützung der Massenproteste nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini angeklagt.