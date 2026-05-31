Japan gewinnt WM-Generalprobe

SID 31.05.2026 • 14:54 Uhr Die Blauen Samurai wahren ihre beeindruckende Siegesserie auch dank eines eingewechselten Bundesligaprofis von Werder Bremen.

Japan ist die Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft nur mit Mühe geglückt. Zwei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen die Niederlande bezwang die Mannschaft von Nationaltrainer Hajime Moriyasu Testgegner Island spät mit 1:0 (0:0).

Bundesligaprofi Yukinari Sugawara von Werder Bremen bereitete den Siegtreffer von Stürmer Koki Ogawa (87.) vor. Sugawara war zur Halbzeit für Ritsu Doan von Eintracht Frankfurt eingewechselt worden.

Sechs Bundesligaprofis im Japan-Kader

Doan war der einzige von sechs Bundesligaprofis im 26-köpfigen WM-Kader mit einem Startelfeinsatz. Abwehrspieler Hiroki Ito vom FC Bayern kam bereits nach einer Viertelstunde für den 37 Jahre alten Maya Yoshida aufs Feld. Trainer Moriyasu wechselte im Laufe der Generalprobe auf allen Positionen durch.

Im Nationalstadion in Tokio wahrten die Blauen Samurai ihre beeindruckende Serie von jetzt sechsten Siegen in Folge. Es war zudem der dritte 1:0-Erfolg nacheinander nach Erfolgen im März gegen die WM-Teilnehmer Schottland und England.