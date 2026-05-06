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DFB-Duo feiert Meisterschaft mit ManCity

DFB-Duo feiert Meisterschaft mit City

Rebecca Knaak und Sydney Lohmann profitieren vom Patzer des FC Arsenal. Am Samstag kämpft City beim FC Chelsea um Sjoeke Nüsken noch um das FA-Cup-Endspiel.
Rebecca Knaak (l.) hat die WSL gewonnen
Rebecca Knaak (l.) hat die WSL gewonnen
© picture alliance/PA Wire/SID/Martin Rickett
SID
Rebecca Knaak und Sydney Lohmann profitieren vom Patzer des FC Arsenal. Am Samstag kämpft City beim FC Chelsea um Sjoeke Nüsken noch um das FA-Cup-Endspiel.

Die Fußball-Nationalspielerinnen Rebecca Knaak und Sydney Lohmann haben mit Manchester City die englische Meisterschaft gewonnen. Da der Verfolger FC Arsenal im Nachholspiel bei Brighton & Hove Albion nur 1:1 (0:1) spielte, konnten Knaak und ihre Kolleginnen am Mittwochabend auf der Couch vorzeitig die Korken knallen lassen.

Denn mit 52 Punkten führt ManCity die Women’s Super League vor dem 22. und letzten Spieltag uneinholbar an. Am vergangenen Sonntag hatte Innenverteidigerin Knaak ihr Team zum späten 1:0-Sieg gegen den FC Liverpool geköpft. Am Samstag kämpft Manchester im Halbfinale beim FC Chelsea um Sjoeke Nüsken auch noch um den Einzug ins FA-Cup-Endspiel.

Während die Anfang 2025 verpflichtete Knaak in der City-Abwehr gesetzt ist, kam die im vergangenen Sommer vom FC Bayern gewechselte Lohmann in der WSL bislang nur auf neun Einsätze. Für den Verein ist es der zweite Meistertitel, erstmals hatten die Citizens vor zehn Jahren triumphiert.

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