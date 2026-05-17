Der Linzer ASK hat sich zum Meister der österreichischen Fußball-Bundesliga gekrönt. Durch das souveräne 3:0 (1:0) am Sonntag bei Austria Wien holte der Traditionsklub die zweite Meisterschaft nach 1965 – und nach dem Pokalsieg damit wie schon vor 61 Jahren auch das Double.
LASK nach 61 Jahren wieder österreichischer Meister
Wie 1965 holen die Linzer das Double - und krönen eine spektakuläre Aufholjagd.
Mittendrin: Ex-Bundesliga-Profi Sasa Kalajdzic (l.)
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Xavier Mbuyamba (38.), Samuel Adeniran per Foulelfmeter (49.) und Melayro Bogarde (76.) sorgten für den deutlichen Sieg, der ehemalige Bundesliga-Profi Sasa Kalajdzic war an allen drei Treffern direkt beteiligt. Damit gelang dem LASK, der im Oktober als Vorletzter von Trainer Dietmar Kühbauer übernommen wurde, 16 Tage nach dem Pokaltriumph gegen den SCR Altach (4:2 n.V.) der ganz große Coup.