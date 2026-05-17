LASK nach 61 Jahren wieder österreichischer Meister

SID 17.05.2026 • 16:57 Uhr Wie 1965 holen die Linzer das Double - und krönen eine spektakuläre Aufholjagd.

Der Linzer ASK hat sich zum Meister der österreichischen Fußball-Bundesliga gekrönt. Durch das souveräne 3:0 (1:0) am Sonntag bei Austria Wien holte der Traditionsklub die zweite Meisterschaft nach 1965 – und nach dem Pokalsieg damit wie schon vor 61 Jahren auch das Double.