Lukas Podolski bei Pokalsieg von Haaland-Cousin übel gefoult

Maximilian Lotz 02.05.2026 • 21:33 Uhr Lukas Podolski triumphiert mit Górnik Zabrze im polnischen Pokal. Der Weltmeister von 2014 wird erst kurz vor Schluss eingewechselt - und muss gleich ordentlich einstecken.

Großer Erfolg für Lukas Podolski: Der Weltmeister von 2014 hat mit Górnik Zabrze den polnischen Pokal gewonnen – allerdings musste der 40-Jährige dabei auch ordentlich einstecken.

Beim 2:0 (1:0)-Sieg im Finale gegen Raków Czestochowa wurde Podolski erst in der 90. Minute eingewechselt. Und kurz darauf trat ihm Jonatan Braut Brunes auf Höhe der Mittellinie mit offener Sohle in die Wade. Der Cousin von ManCity-Star Erling Haaland sah für das üble Foul glatt Rot (90.+2).

Podolski übel gefoult: „Manchmal kochen Emotionen hoch“

Er habe den Tritt gespürt und sich dann gedacht: „Nach fünf Jahren hat endlich mal jemand eine rote Karte für ein Foul an Podolski bekommen und nicht umgekehrt“, sagte Podolski bei TVP Sport. „Nun ja, manchmal kochen die Emotionen hoch, so ist das eben. Ich verstehe das. Es geht weiter. Hauptsache, wir haben am Ende den Pokal in den Händen.“

Die Freude über den Pokalsieg war riesig beim Ex-Nationalspieler. „Überall, wo ich gespielt habe, habe ich einen Titel gewonnen, und das ist wunderschön. Es ist fantastisch, am Ende meiner Karriere so etwas zu gewinnen.“

Zukunft? „Ich genieße heute und morgen“

Der in Gliwice geborene Podolski kehrte zur Saison 2021/22 in seine Heimat zurück. Sein Vertrag bei Zabrze endet nach der Saison. Ob er weitermacht, hat er noch nicht entschieden. „Wir haben noch vier Ligaspiele. Ich genieße heute und morgen, und dann wollen wir unseren Platz in der Liga verteidigen. Wir werden sehen, wie es am Ende läuft“, sagte Podolski.