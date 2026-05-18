Maldera erster ausländischer Nationaltrainer der Ukraine

SID 18.05.2026 • 14:44 Uhr Andrea Maldera soll die Ukraine zur EM 2028 führen.

Der Italiener Andrea Maldera übernimmt als erster ausländischer Nationaltrainer die ukrainische Fußball-Nationalmannschaft. Das gab der Verband UAF am Montag bekannt, dem 55. Geburtstag des Coaches. Maldera folgt auf Serhij Rebrow, der nach der verpassten WM-Qualifikation im April sein Amt verlor. Er bekommt einen Zweijahresvertrag und soll die Ukraine zur EM 2028 in Großbritannien und Irland führen.

„Andrea Maldera ist ein Italiener mit einer ukrainischen Seele“, sagte Verbandspräsident Andrij Schewtschenko, der in seiner Zeit als Nationaltrainer von 2016 bis 2021 gemeinsam mit Maldera im Team gearbeitet hatte: „Andrea verfügt über Erfahrung in der Zusammenarbeit mit großartigen Trainern und Klubs – und hat dabei Erfolge erzielt. Wichtig ist, dass Maldera nun Ambitionen als Cheftrainer hegt.“