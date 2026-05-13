Meisterschaft vertagt: Irres Eigentor schockt Ronaldo

SID 13.05.2026 • 07:20 Uhr In der achten Minute der Nachspielzeit schockt Al-Nassr-Keeper Bento den Superstar und die Fans im Stadion.

Cristiano Ronaldo saß entgeistert auf der Bank und schüttelte fassungslos den Kopf: Der Superstar muss wegen eines kuriosen Eigentors in der Nachspielzeit weiter auf seinen ersten Meistertitel in Saudi-Arabien warten.

Beim 1:1 (1:0) im Top-Spiel zwischen Ronaldos Klub Al-Nassr und dem Verfolger Al-Hilal ließ Torhüter Bento den Ball in der achten Minute der Nachspielzeit nach einem weiten Einwurf ins eigene Tor rutschen – und schockte Ronaldo sowie die Fans im Stadion.

Der 41-jährige Portugiese wirkte ratlos, gab sich kurz darauf aber kämpferisch. „Der Traum ist nah“, schrieb „CR7“ bei X: „Kopf hoch, wir haben noch einen Schritt zu gehen.“

Al Nassr im Titelrennen mit Top-Chancen

Trotz des späten Rückschlags bleibt Al Nassr im Titelrennen in der Pole Position. Der Vorsprung auf Rekordmeister Al-Hilal, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt bei noch einem ausstehenden Saisonspiel für Al-Nassr fünf Punkte. Den Titel kann Ronaldos Team in der kommenden Woche gegen Damac perfekt machen.