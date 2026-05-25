Nach Alkoholfahrt: Empfindliche Strafe für Ducksch

SID 25.05.2026 • 12:33 Uhr Marvin Ducksch wird in England nach einer Alkoholfahrt verurteilt. Der frühere Bundesliga-Profi war am Ostermontag in einen Unfall verwickelt, an dem drei Autos beteiligt waren.

Geldstrafe und Fahrverbot: Der ehemalige Bundesliga-Profi Marvin Ducksch ist für seine Trunkenheitsfahrt verurteilt worden.

Der 32 Jahre alte Stürmer von Birmingham City muss laut Medienberichten in England 16.000 Pfund Strafe (rund 18.500 Euro) zahlen und für 14 Monate den Führerschein abgeben. Zudem werden je 1000 Pfund (rund 1150 Euro) Schmerzensgeld für die beiden Unfallopfer fällig.

Ducksch: 1,06 Promille nach Unfall

Der zweimalige Nationalspieler war am Ostermontag gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Trainingsgeländes des englischen Traditionsklubs in einen Unfall mit drei Autos verwickelt und anschließend vorläufig festgenommen worden. Beim Alkoholtest wurden 1,06 Promille festgestellt, die Grenze liegt bei 0,7.

Seine Anwältin Julia Morgan betonte Duckschs „tadellosen Charakter“, denn er habe nach dem Unfall auf die Polizei gewartet und sich um die beiden weiblichen Opfer gekümmert, die mit leichten Verletzungen (Nasenbluten sowie kleinere Verletzungen an Stirn und Daumen) davonkamen. Ducksch selbst gab an, er habe die Musik wechseln und einem Ast auf der Straße ausweichen wollen.