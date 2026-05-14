Mitten im Aufstiegskampf: Nagelsmann-Assistent entlassen

Alfred Schreuder hat wenige Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Nordamerika seinen Posten als Cheftrainer vom saudi-arabischen Zweitligisten Al-Diraiyah FC verloren.
Klub feuert Nagelsmann-Assistenten
Wie der Klub aus dem Wüstenstaat bekanntgab, gehen der Niederländer und Al-Diraiyeh FC getrennte Wege. Der Verein reagiert somit auf das Verpassen der direkten Aufstiegsplätze eins und zwei in der First Division League. Khaled Al-Atwi folgt auf Schreuder und soll den Klub ins Oberhaus führen. Al-Diraiyah FC spielt nun als Dritter gegen die Plätze vier bis sechs um den Aufstieg.
Schreuder arbeitet wieder mit Nagelsmann zusammen
Schreuder hatte erst im Dezember den Posten beim saudi-arabischen Zweitligisten angenommen. Im März hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekanntgegeben, dass Schreuder fortan als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann agieren wird.
Der Niederländer arbeitete bereits zwischen 2016 und 2018 als Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim unter Nagelsmann. In der Saison 2019/20 war Schreuder dann selbst Cheftrainer im Kraichgau.
Zum DFB-Trainerteam von Nagelsmann zählen auch seine Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner, die Torwarttrainer Andreas Kronenberg und Andreas Wessels sowie die Athletiktrainer Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic.
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