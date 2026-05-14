Mitten im Aufstiegskampf: Nagelsmann-Assistent entlassen

Maximilian Huber 14.05.2026 • 13:15 Uhr Alfred Schreuder, Co-Trainer beim DFB unter Julian Nagelsmann, wird beim saudi-arabischen Zweitligisten Al-Diraiyah freigestellt. Dort war er neben seiner Tätigkeit beim DFB als Trainer aktiv.

Alfred Schreuder hat wenige Wochen vor Beginn der Fußball-WM in Nordamerika seinen Posten als Cheftrainer vom saudi-arabischen Zweitligisten Al-Diraiyah FC verloren.

Wie der Klub aus dem Wüstenstaat bekanntgab, gehen der Niederländer und Al-Diraiyeh FC getrennte Wege. Der Verein reagiert somit auf das Verpassen der direkten Aufstiegsplätze eins und zwei in der First Division League. Khaled Al-Atwi folgt auf Schreuder und soll den Klub ins Oberhaus führen. Al-Diraiyah FC spielt nun als Dritter gegen die Plätze vier bis sechs um den Aufstieg.

Schreuder arbeitet wieder mit Nagelsmann zusammen

Schreuder hatte erst im Dezember den Posten beim saudi-arabischen Zweitligisten angenommen. Im März hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekanntgegeben, dass Schreuder fortan als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann agieren wird.

Der Niederländer arbeitete bereits zwischen 2016 und 2018 als Co-Trainer bei der TSG Hoffenheim unter Nagelsmann. In der Saison 2019/20 war Schreuder dann selbst Cheftrainer im Kraichgau.