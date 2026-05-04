Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
CHAMPIONS LEAGUE
US-SPORT
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Ohrfeige! Neymar leistet sich offenbar eine Entgleisung

Neymar in Trainingsstreit verwickelt

Neymar hat sich in der Heimat offenbar eine Entgleisung im Training geleistet. Der Superstar soll sich respektlos behandelt gefühlt haben - vom Sohn eines früheren Nationalspielers.
Der FC Santos war zusammen mit Neymar beim 1:1 gegen San Lorenzo in Argentinien zu Gast. Trainer Cuca schwärmte danach, wie der brasilianische Superstar von den gegnerischen Fans empfangen wurde.
SID
Neymar hat sich in der Heimat offenbar eine Entgleisung im Training geleistet. Der Superstar soll sich respektlos behandelt gefühlt haben - vom Sohn eines früheren Nationalspielers.

Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich in der Heimat offenbar eine Entgleisung im Training geleistet.

Wie das brasilianische Medium Globe Esporte berichtet, soll der 34 Jahre alte Profi des FC Santos am Sonntag mit dem 18-jährigen Robinho Junior, Sohn des derzeit inhaftierten ehemaligen Nationalspielers Robinho, aneinandergeraten sein. Grund für den Vorfall sei ein Dribbling des Jungstars, das Neymar als „respektlos“ empfunden haben soll.

Neymars Management äußert sich nicht

Nach besagter Aktion im Spielersatztraining für Profis, die am Vortag bei Tabellenführer Palmeiras (1:1) nicht gespielt hatten, habe Neymar seinem Mitspieler konfrontiert, ihm „ein Bein gestellt“ und im Zuge der Konfrontation gar eine Ohrfeige verteilt.

Das Management des früheren Torjägers des FC Barcelona und Paris Saint-Germain äußerte sich laut Globo Esporte nicht näher zum Vorfall.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite