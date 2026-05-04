Ohrfeige! Neymar leistet sich offenbar eine Entgleisung

SID 04.05.2026 • 17:26 Uhr Neymar hat sich in der Heimat offenbar eine Entgleisung im Training geleistet. Der Superstar soll sich respektlos behandelt gefühlt haben - vom Sohn eines früheren Nationalspielers.

Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich in der Heimat offenbar eine Entgleisung im Training geleistet.

Wie das brasilianische Medium Globe Esporte berichtet, soll der 34 Jahre alte Profi des FC Santos am Sonntag mit dem 18-jährigen Robinho Junior, Sohn des derzeit inhaftierten ehemaligen Nationalspielers Robinho, aneinandergeraten sein. Grund für den Vorfall sei ein Dribbling des Jungstars, das Neymar als „respektlos“ empfunden haben soll.

Neymars Management äußert sich nicht

Nach besagter Aktion im Spielersatztraining für Profis, die am Vortag bei Tabellenführer Palmeiras (1:1) nicht gespielt hatten, habe Neymar seinem Mitspieler konfrontiert, ihm „ein Bein gestellt“ und im Zuge der Konfrontation gar eine Ohrfeige verteilt.