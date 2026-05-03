Podolski: Pokalsieg mit Zabrze – und noch ein Jahr als Profi?

SID 03.05.2026 • 10:55 Uhr Jokerrolle, Jubel und große Worte: Der Weltmeister von 2014 feiert einen historischen Erfolg - und lässt seine Zukunft bewusst offen.

Der nimmermüde Lukas Podolski reckte den mächtigen Silberpokal in den Himmel von Warschau, unter seinen Trikotbündchen blitzten die Oberarm-Tattoos hervor, die seine Lebensgeschichte in zwei Bildern erzählen: das Wappen der Stadt Köln und der WM-Pokal. Im Spätherbst seiner Karriere hat Podolski nun eine weitere Mission erfüllt. Nach fünf Jahren bei Gornik Zabrze hat der Weltmeister von 2014 mit seinem polnischen Herzensklub einen lang ersehnten Titel gefeiert.

Mit 2:0 siegte der schlesische Klub am Samstag im Pokalfinale gegen den Ekstraklasa- und Lokalrivalen Rakow Czestochowa. Für Podolski, der in einem Monat 41 Jahre alt wird und dessen Vertrag ausläuft, also der perfekte Moment für den Abschied. Oder doch nicht?

„Der Plan war, dass dies die letzte Saison sein sollte, denn ich weiß, wie viel mich das kostet und wie viel es meine Familie kostet, die oft in den Hintergrund rückt“, sagte Podolski – und stieß dann doch eine Hintertür auf: „Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein, denn dieser Europacup ist verlockend.“

Ein weiteres Jahr dranzuhängen, wäre typisch für Podolski, der – verschiedener Aktivitäten als Geschäftsmann zum Trotz – vom Fußballspielen einfach nicht genug bekommt. Vor 23 Jahren debütierte er für den 1. FC Köln in der Bundesliga, stieg mit linker Klebe und lockerem Mundwerk rasant zum Liebling der Fußballnation auf und zog in die Welt hinaus.

Mit Gornik gewann der 130-malige deutsche Nationalspieler, geboren im polnischen Gliwice vor den Toren von Zabrze, nun bereits im fünften Land den nationalen Pokal – nach Triumphen mit Bayern München, dem FC Arsenal, Galatasaray Istanbul und Vissel Kobe.