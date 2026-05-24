Pokalsieger in Portugal: Zweitligist in Europa League

SID 24.05.2026 • 23:52 Uhr Uniao Torreense düpiert Sporting Lissabon und könnte international auf Leverkusen oder Hoffenheim treffen.

Zweitligist Uniao Torreense hat völlig überraschend den portugiesischen Fußball-Pokal gewonnen und könnte in der kommenden Saison in der Europa League auf Bayer Leverkusen oder die TSG Hoffenheim treffen. Der Verein aus Torres Vedras, einer Stadt westlich von Lissabon, besiegte den Hauptstadtklub Sporting nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:0) und sicherte sich den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte.

Der Verein könnte seine unglaubliche Saison nun mit dem Aufstieg in die erste Liga krönen. Das Rückspiel der Aufstiegs-Playoffs gegen Casa Pia findet am Donnerstag statt (Hinspiel 0:0).