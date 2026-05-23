Pompöse Polen-Party: Podolski frenetisch verabschiedet

SID 23.05.2026 • 19:55 Uhr Einen Tag nach der Verkündung seines Karriereendes feiert der Weltmeister von 2014 bei seinem Heimatverein seinen Abschied.

Der gebührende Abschied einer großen Karriere: Unter frenetischem Jubel hat Lukas Podolski seinen letzten Einsatz als Profifußballer gefeiert. Beim 6:2 (5:0) seines Heimatvereins Gornik Zabrze gegen den überforderten Tabellenzehnten der polnischen Ekstraklasa, Radomiak Radom, wurde der Weltmeister von 2014 beim Stand von 6:0 in der 69. Minute eingewechselt. Tags zuvor hatte der 40-Jährige in einem Video in den Sozialen Medien sein Karriereende verkündet.

Die Fans des 14-maligen polnischen Meisters, den „Poldi“ nach fünf Jahren als Spieler erst am Donnerstag als Eigentümer vollständig übernommen hatte, huldigten ihm vor Spielbeginn. Eine Choreografie zeigte Podolskis breit grinsendes, sonnenbebrilltes Konterfei vor den Worten „Boss“ und „Es wird gut“.

Der dritterfolgreichste DFB-Torschütze nach Miroslav Klose und Gerd Müller, der mit seiner linken Klebe und dem lockeren Mundwerk rasant zum Liebling der Fußballnation aufstieg, wurde 1985 im polnischen Gliwice vor den Toren von Zabrze geboren.