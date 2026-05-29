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Real Madrid auf der Eins! Ranking der wertvollsten Klubs der Welt

Das ist der wertvollste Klub der Welt

Real Madrid belegt trotz einer enttäuschenden Saison zum fünften Mal in Folge den ersten Rang, der FC Bayern liegt außerhalb der Top-Five.
Florentino Perez sieht sich im Präsidentschaftsrennen bei Real Madrid einer „Kampagne im Hintergrund“ ausgesetzt. Ziel sei es, den Klub durch persönliche Angriffe zu destabilisieren.
SID
Real Madrid belegt trotz einer enttäuschenden Saison zum fünften Mal in Folge den ersten Rang, der FC Bayern liegt außerhalb der Top-Five.

Der spanische Topklub Real Madrid ist trotz einer enttäuschenden Saison noch immer der wertvollste Fußballverein der Welt. Das geht aus einer Liste des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes hervor.

Demnach belegt Real trotz der zweiten Saison in Folge ohne Titel zum fünften Mal in Serie Platz eins, der FC Bayern landet als wertvollster deutscher Verein auf dem sechsten Rang.

Forbes beziffert den Wert des deutschen Rekordmeisters auf 5,7 Milliarden US-Dollar (ca. 4,9 Milliarden Euro). Das sind rund drei Milliarden weniger als Real (8,15 Milliarden Euro), das laut Forbes während der Saison 2024/25 mit 1,27 Milliarden US-Dollar den höchsten Umsatz eines Sportteams in der Geschichte verzeichnet hat.

Barcelona und Manchester United unter Top 3

Die Top drei komplettieren Reals ewiger Rivale FC Barcelona (6,4 Milliarden Euro) und der englische Gigant Manchester United (6,2 Milliarden Euro).

Die englische Premier League stellt mit elf Mannschaften unter den 30 wertvollsten Vereinen die klare Mehrheit. Aus der Bundesliga finden sich neben Bayern auch Borussia Dortmund als 13. (1,9 Milliarden Euro) und der VfB Stuttgart als 28. (0,75 Milliarden Euro) unten den Topteams wieder.

Hinter der Premier League stellt etwas überraschend die nordamerikanische MLS mit sieben Vereinen die zweitmeisten Mannschaften unter den ersten 30. Forbes begründet dies mit der abweichenden Wertberechnung in den USA, wo ein höherer Multiplikator anfällt. Entsprechend wurden trotz Reals Umsatzstärke zuletzt die Dallas Cowboys aus der Football-Liga NFL zum wertvollsten Sportteam der Welt gekürt.

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