Ex-Bundesliga-Trainer zurück in Russland

Wenige Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 war Sandro Schwarz bei Dynamo Moskau einst zurückgetreten – nun ist er zurück. Wie die russische Premjer-Liga auf ihrer Webseite am Freitag vermeldete, hat der zuletzt vereinslose 47-Jährige beim Fußball-Erstligisten einen Dreijahresvertrag bis 2029 unterschrieben.
Ex-Bundesliga-Trainer zurück in Moskau
„Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir haben viele schöne Erinnerungen, aber jetzt freuen wir uns darauf, noch viele weitere schöne Momente gemeinsam zu erleben“, wird der frühere Trainer des Bundesligisten FSV Mainz 05 von der russischen Tageszeitung Sport-Express zitiert.
Schwarz hielt wohl jahrelang Kontakt zu Dynamo
Schwarz hatte bei seinem Rücktritt im Mai 2022 auf die politische Situation verwiesen. Kurz zuvor waren im März 2022 alle russischen Vereine von sämtlichen Wettbewerben der UEFA ausgeschlossen worden.
„Sandro und Dynamo haben über die Jahre stets Kontakt gehalten und sich gegenseitig unterstützt“, zitierte Sport-Express den Vorstandsvorsitzenden Alexander Iwlew.
Im letzten Jahr seiner ersten Amtszeit hatte Schwarz den Klub auf Rang drei geführt und war ins Finale des russischen Pokals eingezogen. Zuletzt hatte er Red Bull New York bis Ende vergangenen Jahres trainiert.