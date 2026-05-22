Ex-Bundesliga-Trainer zurück in Russland

SID 22.05.2026 • 16:10 Uhr Der frühere Bundesliga-Trainer Sandro Schwarz kehrt nach über vier Jahren nach Moskau zurück, obwohl er einst wegen der politischen Umständen zurückgetreten war.

Wenige Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs 2022 war Sandro Schwarz bei Dynamo Moskau einst zurückgetreten – nun ist er zurück. Wie die russische Premjer-Liga auf ihrer Webseite am Freitag vermeldete, hat der zuletzt vereinslose 47-Jährige beim Fußball-Erstligisten einen Dreijahresvertrag bis 2029 unterschrieben.

„Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende. Wir haben viele schöne Erinnerungen, aber jetzt freuen wir uns darauf, noch viele weitere schöne Momente gemeinsam zu erleben“, wird der frühere Trainer des Bundesligisten FSV Mainz 05 von der russischen Tageszeitung Sport-Express zitiert.

Schwarz hielt wohl jahrelang Kontakt zu Dynamo

Schwarz hatte bei seinem Rücktritt im Mai 2022 auf die politische Situation verwiesen. Kurz zuvor waren im März 2022 alle russischen Vereine von sämtlichen Wettbewerben der UEFA ausgeschlossen worden.

„Sandro und Dynamo haben über die Jahre stets Kontakt gehalten und sich gegenseitig unterstützt“, zitierte Sport-Express den Vorstandsvorsitzenden Alexander Iwlew.