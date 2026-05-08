Saudi Arabien: Ronaldos 100. Ligator im Titelkampf

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sein 100. Ligator im Trikot des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr erzielt und damit seinen Beitrag im Titelkampf geleistet. Beim 4:2-Auswärtserfolg über Al-Shabab hatte Ronaldo am Donnerstagabend zum zwischenzeitlichen 3:1 getroffen. Lediglich 105 Ligaeinsätze in der saudi-arabischen Pro League benötigte der 41 Jahre alte Portugiese zur 100-Tore-Marke.
Ronaldo knackt nächste Marke
Zwei Spieltage vor Saisonende hat Al-Nassr fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Al-Hilal. Zum Showdown zwischen Al-Nassr und Rekordmeister Al-Hilal kommt es am Dienstag (20.00 Uhr/Sportdigital Fußball). Falls Ronaldo mit seinem Klub das direkte Duell vor den eigenen Fans für sich entscheidet, wäre es sein erster Ligagewinn in seiner vierten Saison bei Al-Nassr.
Neben dem möglichen Teamerfolg marschiert Ronaldo trotz seines hohen Alters unbeirrt auf sein 1000. Karrieretor zu. Der fünfmalige Ballon-d’Or-Gewinner steht laut dem Portal transfermarkt.de aktuell bei 965 Treffern in seiner Karriere. Kann Ronaldo seine Form konservieren, könnte die Marke in der kommenden Spielzeit fallen.
In den vergangenen drei Spielzeiten erzielte Ronaldo auf Vereinsebene im Schnitt 40 Saisontore. Bereits im Sommer könnte sich Ronaldo im Trikot der der portugiesischen Nationalmannschaft der 1000 weiter nähern. Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez plant fest mit dem Routinier bei der Weltmeisterschaft ab dem 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada.