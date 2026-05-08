Saudi Arabien: Ronaldos 100. Ligator im Titelkampf

SID 08.05.2026 • 11:38 Uhr In seiner vierten Saison bei Al-Nassr erzielt der 41-Jährige den Jubiläumstreffer im Endspurt um seine erste Meisterschaft in Saudi-Arabien.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sein 100. Ligator im Trikot des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr erzielt und damit seinen Beitrag im Titelkampf geleistet. Beim 4:2-Auswärtserfolg über Al-Shabab hatte Ronaldo am Donnerstagabend zum zwischenzeitlichen 3:1 getroffen. Lediglich 105 Ligaeinsätze in der saudi-arabischen Pro League benötigte der 41 Jahre alte Portugiese zur 100-Tore-Marke.

Zwei Spieltage vor Saisonende hat Al-Nassr fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Al-Hilal. Zum Showdown zwischen Al-Nassr und Rekordmeister Al-Hilal kommt es am Dienstag (20.00 Uhr/Sportdigital Fußball). Falls Ronaldo mit seinem Klub das direkte Duell vor den eigenen Fans für sich entscheidet, wäre es sein erster Ligagewinn in seiner vierten Saison bei Al-Nassr.

Neben dem möglichen Teamerfolg marschiert Ronaldo trotz seines hohen Alters unbeirrt auf sein 1000. Karrieretor zu. Der fünfmalige Ballon-d’Or-Gewinner steht laut dem Portal transfermarkt.de aktuell bei 965 Treffern in seiner Karriere. Kann Ronaldo seine Form konservieren, könnte die Marke in der kommenden Spielzeit fallen.