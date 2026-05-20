Seltenes Duell: Nordkoreanisches Team gewinnt in Südkorea

SID 20.05.2026 • 14:45 Uhr Naegohyang Women's FC gewinnt das Halbfinale der asiatischen Champions League in Suwon.

Beim ersten Besuch einer nordkoreanischen Sportmannschaft in Südkorea seit acht Jahren ist dem Naegohyang Women’s FC ein Erfolg gelungen. Das Frauenfußball-Team aus Pjöngjang gewann im Halbfinale der asiatischen Champions League am Mittwoch bei den Suwon FC Women 2:1. Im Endspiel geht es am Samstag erneut in Suwon gegen Tokyo Verdy Beleza aus Japan.

Naegohyang drehte bei strömendem Regen einen Rückstand, Suwons Kapitänin Ji So-Yun verschoss gut zehn Minuten vor Spielende einen Elfmeter. Das Duell war von Fairness geprägt und verlief ohne größere Zwischenfälle.

Das Interesse am seltenen Aufeinandertreffen war enorm: Die 7087 Tickets für den allgemeinen Verkauf waren nach wenigen Stunden vergriffen. Eine große Gruppe von Zuschauern – Vertreter zivilgesellschaftlicher Gruppen, die vom südkoreanischen Vereinigungsministerium unterstützt werden – war im Stadion, um beide Mannschaften anzufeuern. Die Besucher verhielten sich jedoch größtenteils still.

Es gab offiziell keine Gästefans, da Nordkoreanern die Einreise in den Süden untersagt ist und sich die beiden Länder seit 1950 völkerrechtlich betrachtet im Kriegszustand befinden.