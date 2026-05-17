Sensations-Meisterschaft perfekt!

Johannes Behm 17.05.2026 • 16:22 Uhr Der LASK ist Meister! Zum ersten Mal seit 61 Jahren feiern die Linzer den Titel in Österreich.

Sensation perfekt! Der LASK hat sich zum Meister der österreichischen Bundesliga gekrönt. Durch ein 3:0 (1:0) gegen Austria Wien am Sonntag haben die Linzer zum ersten Mal seit 61 Jahren den Liga-Titel in Österreich geholt.

Auswärts in Wien trafen zunächst Xavier Mbuyamba (38.) und Samuel Adeniran (49. per Elfmeter) für den Linzer Athletik-Sport-Klub. Ex-Bundesliga-Profi Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) hatte den Strafstoß zuvor herausgeholt. Durch seine Vorlage für das 3:0 von Melayro Bogarde (75.) war bereits 15 Minuten vor Abpfiff alles klar.

„Ich täte sie am liebsten alle adoptieren“

„Für mich ist es ein ganz klares Wunder. Es ist unglaublich. Ich habe lange nichts mehr getrunken, aber heute trinke ich ein paar Bier“, freute sich Kapitän Sascha Horvath am Mikrofon von Sky Austria.

Auch Erfolgstrainer Dietmar Kühbauer, der den Klub im Oktober auf dem vorletzten Platz übernommen hatte, war sichtlich ergriffen von dem Erfolg. „Als ich hergekommen bin, war es so, dass wir überleben wollten. Und das war schon schwer. Ich bin sowas von stolz auf die Mannschaft“, schwärmte Kühbauer, dem seine Spieler sehr ans Herz gewachsen sind. „Das, was die Mannschaft gemacht hat, seitdem ich hier bin, ist nicht zu beschreiben. Ich täte sie am liebsten alle adoptieren.“

Kuriose Rote Karte für Ex-Supertalent

Bei einer Linzer Niederlage hätte Sturm Graz am letzten Spieltag noch die Meisterschaft bejubeln können. Im Parallelspiel zwischen Graz und Rapid Wien konnte Sturm zwar in Überzahl gewinnen (2:0), geht aber dennoch nach zuletzt zwei Meisterschaften in Folge leer aus.

Rapids Yusuf Demir (früher bei Barcelona und Galatasaray) hatte die Rote Karte nach 22 Minuten gesehen, nachdem er aus Frust nach einem vermeintlichen Foulspiel an ihm seinen Schuh in Richtung des vierten Offiziellen geworfen hatte.

Beim LASK wiederholt sich eine besondere Geschichte

Der frühere Abo-Meister Red Bull Salzburg, der vor den Erfolgen von Sturm zehn Meisterschaften in Serie gewann, beendet die Saison nach einer 1:3-Niederlage gegen Hartberg auf Platz drei.