Keeper-Legende muss Karriere beenden

SID 27.05.2026 • 11:03 Uhr Keeper-Legende Kasper Schmeichel beendet seine Karriere. Eine Verletzung macht die Fortsetzung seiner Laufbahn unmöglich.

Der langjährige dänische Fußball-Nationaltorhüter Kasper Schmeichel beendet wegen einer schweren Schulterverletzung seine Karriere. Das gab der 39-Jährige am Mittwoch im dänischen Fernsehen bekannt. „Wenn mein Vertrag bei Celtic im Juni ausläuft, werde ich meine Karriere als Profifußballer beenden“, sagte Schmeichel dem Sender TV2.

Der Sohn der Torwartlegende Peter Schmeichel hatte sich die Verletzung im Februar in den Europa-League-Playoffs gegen den VfB Stuttgart zugezogen. Eine Operation im März wendete das Ende seiner Karriere nicht mehr ab.

Karriereende für Schmeichel unvermeidbar

„Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Mehrere Chirurgen, die auf die Probleme mit meiner Schulter spezialisiert sind, haben mir gesagt, dass ich nicht damit rechnen sollte, wieder auf höchstem Niveau spielen zu können“, sagte Schmeichel: „Es ist ganz sicher nicht die Art und Weise, wie ich meine Karriere gerne beendet hätte. Aber alles hat einmal ein Ende.“