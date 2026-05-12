Unfassbares Drama! Ronaldo und Al-Nassr verspielen vorzeitige Meisterschaft

Johannes Vehren 12.05.2026 • 22:43 Uhr Al-Nassr verspielt in letzter Sekunde die vorzeitige Meisterschaft in der Saudi Professional League. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo erzielt in der Nachspielzeit ein unfassbares Eigentor.

Was für ein Eigentor von Al-Nassr! Der Tabellenführer der Saudi Professional League hat sich am Dienstagabend durch einen Patzer von Keeper Bento im Topspiel vor heimischer Kulisse vom Zweitplatzierten, Al-Hilal, mit einem 1:1 (1:0) getrennt. Damit verpasst die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo die vorzeitige Meisterschaft.

Es lief bereits die achte Minute der Nachspielzeit und Al-Nassr führte dank des Treffers von Mohamed Simakan mit 1:0 (37.). Alle Fans, Beteiligten sowie die Spieler des Spitzenreiters bangten und warteten sehnsüchtig auf den Abpfiff.

Bento rutscht Ball durch die Hände

Die Gäste bekamen mit Ende der angezeigten Nachspielzeit von acht Minuten noch einen letzten Einwurf. Der eingewechselte Ali Lajami schleuderte den Ball aus großer Distanz in den Strafraum, wo aber weit und breit keiner seiner Teamkollegen stand.

Al-Nassr-Keeper Bento stürmte trotzdem heraus, um den Ball wegzufausten, doch dabei störte ihn sein Mitspieler Inigo Martinez. Dem 26-Jährigen rutschte das Spielgerät durch die Hände, die Kugel flog unaufhaltsam in Richtung des leeren Tores.

Simakans Klärungsversuch kam zu spät, wodurch die Gäste über das Eigentor jubeln durften. Eine völlig unnötige Slapstick-Aktion machte die unmittelbar bevorstehende Titelparty zunichte.

Ronaldo wartet auf erste Meisterschaft mit Al-Nassr

Ronaldo, der zuvor ausgewechselt wurde, saß ungläubig auf der Bank und konnte nicht fassen, wie seine Mannschaft den Gegentreffer kassierte. Der 40-Jährige verzog kaum eine Miene, ehe er die Hände über sein Gesicht zusammenschlug.