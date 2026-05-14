Schottland: Verhindert ein "widerlicher" Pfiff den Märchen-Titel?

SID 14.05.2026 • 10:14 Uhr Der Tabellenführer muss in Schottland in ein echtes Endspiel um den Titel bei Rivale Celtic. Dass es dazu kommt, liegt an einem strittigen Elfmeter.

Derek McInnes sprach wütend von einer „widerlichen“ Entscheidung, der Trainer von Heart of Midlothian hatte das Gefühl, „dass wir gegen alle ankämpfen“. Gegen die Schiedsrichter und die Videoassistenten, gegen die gesamte schottische Liga und vor allem: gegen Celtic Glasgow.

Weil der Rekordmeister am vorletzten Spieltag tief in der Nachspielzeit einen umstrittenen Handelfmeter zugesprochen bekam, der zum 3:2 (1:1)-Sieg beim FC Motherwell führte, kommt es am Samstag (13.30 Uhr) zwischen Celtic und Tabellenführer Hearts zu einem echten Meisterfinale. Die Gäste, die einen Punkt Vorsprung haben, wären der erste Champion, der nicht Celtic oder Rangers heißt, seit dem FC Aberdeen von Sir Alex Ferguson 1985.

Der Titel hätte schon am Mittwochabend so gut wie perfekt sein können, wenn Schiedsrichter John Beaton in Motherwell nach VAR-Einspruch nicht auf Handspiel von Sam Nicholson und Strafstoß für Celtic entschieden hätte. „Künftige Generationen könnten über diese Sache nachsinnen“, schrieb die BBC. Ex-Profi Gary Lineker sprach von der „schlechtesten Entscheidung, die er je gesehen“ habe.

Unverständnis über Schiedsrichter

Motherwells Teammanager Jens Berthel Askou schimpfte, in keiner anderen Welt wäre dies ein Elfmeter gewesen. Und die Hearts um den deutschen Torwart Alexander Schwolow erinnerten sich nach ihrem 3:0 gegen den FC Falkirk daran, dass ihnen am vergangenen Samstag in Motherwell (1:1) noch ein möglicher Strafstoß zum Sieg verwehrt worden war.

Jetzt, sagte Hearts-Kapitän Lawrence Shankland, warte ein „Cup-Finale“ in Glasgow. Seine Elf, betonte er, habe Celtic in dieser Saison schon zu Hause und auswärts geschlagen, und überhaupt: „Zu Beginn dieser Saison hätten wir diese Situation mit Kusshand genommen.“