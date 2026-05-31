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Wegen Glasner: Klub reagiert mit ungewöhnlichem Statement

Ungewöhnliches Glasner-Statement

Über die Zukunft von Trainer Oliver Glasner wird viel spekuliert. Nun gibt Besiktas Istanbul ein ungewöhnliches Statement ab.
Oliver Glasner beendet seine Zeit bei Crystal Palace mit dem Gewinn der Europa Conference League. Ein Journalist fragt vorsichtshalber nach, ob ihn das doch zum Bleiben bewegen könnte.
Felix Kunkel
Über die Zukunft von Trainer Oliver Glasner wird viel spekuliert. Nun gibt Besiktas Istanbul ein ungewöhnliches Statement ab.

Im Zuge des Abschieds von Oliver Glasner von Crystal Palace ranken sich um den österreichischen Coach einige Gerüchte, wohin es ihn verschlagen wird. Nun hat Besiktas Istanbul in diesem Zusammenhang eine durchaus ungewöhnliche Stellungnahme abgegeben.

„Die Behauptung, dass Gespräche mit Oliver Glasner über die Trainerposition unserer Mannschaft geführt und eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sei“, und die daraus resultierende Berichterstattung seien „völlig unbegründet“, teilte der Süper-Lig-Klub bei X mit.

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Die Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Sergen Yalcin schreite sorgfältig voran, hieß es weiter. Sobald der neue Trainer feststehe, gebe es detaillierte Informationen.

Medien: Glasner Favorit bei Milan

Glasner gilt derweil offenbar als Favorit im Rennen um den Trainerposten bei der AC Mailand. Der bisherige Coach von Crystal Palace, der sich nach dem Sieg in der Conference League vom englischen Klub verabschiedet hatte, soll laut der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport am Dienstag Gespräche mit der Führung des Traditionsklubs führen.

Für Glasner macht sich Medienberichten zufolge insbesondere Ralf Rangnick stark. Der aktuelle österreichische Nationaltrainer wird demnach als Kandidat für den Posten des Sportdirektors bei Milan gehandelt.

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