Wegen Glasner: Klub reagiert mit ungewöhnlichem Statement

Im Zuge des Abschieds von Oliver Glasner von Crystal Palace ranken sich um den österreichischen Coach einige Gerüchte, wohin es ihn verschlagen wird. Nun hat Besiktas Istanbul in diesem Zusammenhang eine durchaus ungewöhnliche Stellungnahme abgegeben.
Ungewöhnliches Glasner-Statement
„Die Behauptung, dass Gespräche mit Oliver Glasner über die Trainerposition unserer Mannschaft geführt und eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sei“, und die daraus resultierende Berichterstattung seien „völlig unbegründet“, teilte der Süper-Lig-Klub bei X mit.
Die Suche nach einem Nachfolger für Ex-Trainer Sergen Yalcin schreite sorgfältig voran, hieß es weiter. Sobald der neue Trainer feststehe, gebe es detaillierte Informationen.
Medien: Glasner Favorit bei Milan
Glasner gilt derweil offenbar als Favorit im Rennen um den Trainerposten bei der AC Mailand. Der bisherige Coach von Crystal Palace, der sich nach dem Sieg in der Conference League vom englischen Klub verabschiedet hatte, soll laut der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport am Dienstag Gespräche mit der Führung des Traditionsklubs führen.
Für Glasner macht sich Medienberichten zufolge insbesondere Ralf Rangnick stark. Der aktuelle österreichische Nationaltrainer wird demnach als Kandidat für den Posten des Sportdirektors bei Milan gehandelt.