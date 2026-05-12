Weiss erneut slowakischer Nationaltrainer

SID 12.05.2026 • 15:21 Uhr Der 61-Jährige Vladimir Weiss beerbt den Italiener Francesco Calzona als Nationaltrainer der Slowakei.

Vladimir Weiss hat zum zweiten Mal den Posten des slowakischen Fußball-Nationaltrainers übernommen. Der 61-Jährige, der den Job schon von 2008 bis 2012 inne hatte, wurde am Dienstag vom Verband (SFZ) präsentiert.

Weiss beerbt den Italiener Francesco Calzona, der im vergangenen Monat nach vier Jahren im Amt zurückgetreten war.