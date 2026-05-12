Weiss erneut slowakischer Nationaltrainer

Vladimir Weiss hat zum zweiten Mal den Posten des slowakischen Fußball-Nationaltrainers übernommen. Der 61-Jährige, der den Job schon von 2008 bis 2012 inne hatte, wurde am Dienstag vom Verband (SFZ) präsentiert.
Weiss wieder Trainer der Slowakei
Der 61-Jährige Vladimir Weiss beerbt den Italiener Francesco Calzona als Nationaltrainer der Slowakei.
Wieder Nationaltrainer: Vladimir Weiss
© AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Weiss beerbt den Italiener Francesco Calzona, der im vergangenen Monat nach vier Jahren im Amt zurückgetreten war.
Die Slowaken, Gegner der deutschen Mannschaft in der WM-Qualifikation, waren zuletzt in den Playoffs für die Teilnahme an der bevorstehenden Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada am Kosovo gescheitert. Weiss verlässt Slovan Bratislava. Mit dem Klub hatte er in den vergangenen fünf Jahren stets die Meisterschaft gewonnen.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach