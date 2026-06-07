Bei Länderspiel: Eriksen erneut auf dem Platz kollabiert

Johannes Behm 07.06.2026 • 20:33 Uhr Christian Eriksen ist am Sonntag auf dem Platz zusammengebrochen. Nach dem Abbruch des Länderspiels gegen die Ukraine gab der dänische Verband Entwarnung.

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen ist fünf Jahre nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der EM 2021 erneut auf dem Platz kollabiert. Der Vorfall ereignete sich beim Länderspiel gegen die Ukraine in Odense am Sonntag, das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Wie Dänemarks Verband mitteilte, sei der 34-Jährige bei Bewusstsein, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Eriksen, gerade erst mit dem VfL Wolfsburg aus der Bundesliga abgestiegen, hatte 2021 im EM-Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und wurde wiederbelebt.

Ihm wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben.