Mats Hummels und Thomas Müller steigen wohl bei Erstligisten ein

Thomas Müller und Mats Hummels planen offenbar ein gemeinsames Projekt – als Klubeigentümer. Neben den beiden Weltmeistern von 2014 soll mit dem Schweizer Keeper Yann Sommer ein weiterer früherer Bayern-Star einsteigen, genauso wie eine Investorengruppe.
Ex-Bayern-Stars als Klubbesitzer?
Das Objekt der Begierde: der portugiesische Erstligist Estrela Amadora, der in der gerade abgelaufenen Saison fast abgestiegen wäre. Das Ziel sei, den Klub in die Top 8 der portugiesischen Liga zu führen und Talente weiterzuentwickeln, berichtet die Bild.
Hummels und Müller: Strategische Investoren bei Estrela Amadora?
Eine zentrale Rolle bei dem Unterfangen soll Johannes Mösmang spielen, aktueller Player-Manager des FC Bayern, der die verschiedenen Parteien zusammengebracht habe.
Der 35-Jährige würde dann offenbar bei Estrela Amadora eine Führungsrolle übernehmen. Die Bayern sollen bereits informiert sein und ihrem Mitarbeiter keine Steine in den Weg legen.
Die ehemaligen Bayern-Stars Müller, Hummels und Sommer sollen als strategische Investoren auftreten und sich „mit ihren Expertisen, ihrem Netzwerk und ihrer Außendarstellung engagieren“, heißt es in dem Bericht.
Während Hummels seine Karriere bereits vor einem Jahr beendet hat, spielt Müller aktuell noch für die Vancouver Whitecaps in der MLS. Die Zukunft von Sommer, der zuletzt für Inter Mailand aufgelaufen ist, ist noch ungeklärt. Bei der WM 2026 werden Hummels und Müller bei Magenta TV als Experten fungieren.