Mats Hummels und Thomas Müller steigen wohl bei Erstligisten ein

Justin Schroll 03.06.2026 • 19:53 Uhr Mats Hummels und Thomas Müller planen offenbar den nächsten Karriereschritt. Die ehemaligen Bayern-Stars sollen sich für einen Klub in Portugal interessieren.

Thomas Müller und Mats Hummels planen offenbar ein gemeinsames Projekt – als Klubeigentümer. Neben den beiden Weltmeistern von 2014 soll mit dem Schweizer Keeper Yann Sommer ein weiterer früherer Bayern-Star einsteigen, genauso wie eine Investorengruppe.

Das Objekt der Begierde: der portugiesische Erstligist Estrela Amadora, der in der gerade abgelaufenen Saison fast abgestiegen wäre. Das Ziel sei, den Klub in die Top 8 der portugiesischen Liga zu führen und Talente weiterzuentwickeln, berichtet die Bild.

Hummels und Müller: Strategische Investoren bei Estrela Amadora?

Eine zentrale Rolle bei dem Unterfangen soll Johannes Mösmang spielen, aktueller Player-Manager des FC Bayern, der die verschiedenen Parteien zusammengebracht habe.

Der 35-Jährige würde dann offenbar bei Estrela Amadora eine Führungsrolle übernehmen. Die Bayern sollen bereits informiert sein und ihrem Mitarbeiter keine Steine in den Weg legen.

Die ehemaligen Bayern-Stars Müller, Hummels und Sommer sollen als strategische Investoren auftreten und sich „mit ihren Expertisen, ihrem Netzwerk und ihrer Außendarstellung engagieren“, heißt es in dem Bericht.