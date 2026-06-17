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Bis 2028: Pere Romeu bleibt Trainer der Barca-Frauen

Romeu bleibt Coach der Barca-Frauen

Der 32-Jährige hat die Mannschaft im Juli 2024 übernommen und gewann seitdem acht von neun möglichen Titeln.
Trainer der Barca-Frauen Pere Romeu
Trainer der Barca-Frauen Pere Romeu
© AFP/SID/ODD ANDERSEN
SID
Der 32-Jährige hat die Mannschaft im Juli 2024 übernommen und gewann seitdem acht von neun möglichen Titeln.

Erfolgscoach Pere Romeu bleibt den Frauen des Champions-League-Siegers FC Barcelona erhalten. Wie der Verein bekannt gab, wird der Spanier seinen Vertrag in den kommenden Tagen um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängern.

Der 32-Jährige hatte die Mannschaft im Juli 2024 übernommen und seitdem acht von neun möglichen Titeln gewonnen. Vor gut einem Monat besiegte er mit seinem Team im Finale der Champions League OL Lyonnes und Nationalspielerin Jule Brand (4:0) und gewann damit die vierte Champions-League-Trophäe der Frauen in der Vereinsgeschichte. Zuvor hatte Barça im Halbfinale Bayern München ausgeschaltet.

Romeu wurde 2017 während einer Hospitanz in Barcelonas legendärer Jugendabteilung „La Masia“ als Trainertalent entdeckt. Kurz darauf bot der Klub ihm einen Trainerposten in der Jugendakademie an.

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