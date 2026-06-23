WM2026: WM-Trikot von Spanien-Legende aus Museum geklaut

Das Weltmeistertrikot des früheren spanischen Fußball-Nationaltorhüters Iker Casillas ist gestohlen worden. Dies teilte das spanische Fußballmuseum „Legends“ am Dienstag mit. Casillas hatte das Trikot im WM-Finale am 11. Juli 2010 in Südafrika getragen, als die Spanier mit einem Sieg nach Verlängerung gegen die Niederlande ihren bislang einzigen Weltmeistertitel holten.
WM-Trikot von Spanien-Legende geklaut
Das Shirt wurde aus dem Fußballmuseum "Legends" entwendet.
Wie das Trikot abhanden kommen konnte und mögliche Tatverdächtige sollen nun ermittelt werden. Casillas hatte das grüne Trikot mit der Nummer 1 dem Museum in Madrid gespendet.