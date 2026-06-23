WM2026: WM-Trikot von Spanien-Legende aus Museum geklaut

Das Weltmeistertrikot des früheren spanischen Fußball-Nationaltorhüters Iker Casillas ist gestohlen worden. Dies teilte das spanische Fußballmuseum „Legends“ am Dienstag mit. Casillas hatte das Trikot im WM-Finale am 11. Juli 2010 in Südafrika getragen, als die Spanier mit einem Sieg nach Verlängerung gegen die Niederlande ihren bislang einzigen Weltmeistertitel holten.