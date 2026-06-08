Ein Märchen, das kaum jemand mitbekam

Niklas Trettin 08.06.2026 • 17:15 Uhr Der Fußball bringt immer wieder sensationelle Erfolgsgeschichten und Meister hervor, mit denen man nicht gerechnet hat. Eine dieser Stories wurde in der vergangenen Saison in Luxemburg geschrieben.

Es gibt diese Geschichten immer wieder. Aber sie sind selten. Sehr selten. In der Historie der Bundesliga ist es nur einem einzigen Aufsteiger gelungen, direkt Meister zu werden: dem 1. FC Kaiserslautern in der Saison 1997/98 unter Kulttrainer Otto Rehhagel. Bis heute gilt dieses Kunststück als singulär. Als eine jener Spielzeiten, die sich ins kollektive Fußballgedächtnis eingebrannt haben und deren Wiederholung nahezu ausgeschlossen scheint. Ganz ähnlich verlief jüngst eine Titelstory in der Schweiz.

Dort hat sich der FC Thun offenbar an den „Roten Teufeln“ aus Kaiserslautern orientiert und als Liga-Neuling den Meistertitel errungen. In der Schweizer Liga hatten zuvor über 22 Jahre hinweg stets dieselben Klubs Platz eins unter sich aufgeteilt: der FC Basel, die Young Boys Bern und der FC Zürich. Dass ausgerechnet Thun diese Phalanx sprengen würde, hatte niemand erwartet. Doch auch diese Geschichte war nicht einzigartig. Ein ähnlich unerwartetes Märchen schrieb sich parallel dazu in Luxemburg.

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Genauer gesagt beim FC Atert Bissen, der sich tatsächlich noch an die Spitze schob. Am letzten Spieltag der BGL Ligue kam es zum direkten Showdown mit dem favorisierten FC Differdange 03 – ein Finale, das dramatischer kaum hätte inszeniert werden können. Differdange hatte zuvor an 28 von 30 Spieltagen die Tabellenführung behauptet und lag bei identischem Torverhältnis wie der härteste Verfolger drei Punkte vorn. Dennoch reichte es am Ende nicht: Bissen gewann die entscheidende Partie mit 1:0 und zog auf den allerletzten Metern noch an allen vorbei auf Platz eins.

Atert Bissen: Erst zwei Aufstiege, dann direkt Meister

Der entscheidende Moment gehörte Louis Marasi. In der 55. Minute traf der erst 20-Jährige zur umjubelten Führung – und verwandelte einen Außenseitertraum in Realität. Danach kannte die Euphorie in Bissen keine Grenzen mehr. Im kleinen Stadion des Überraschungsmeisters, das auf drei Seiten nicht einmal über Tribünen verfügt und eher an einen deutschen Kreisliga-Platz erinnert als an die Bühne eines Titelgewinners, stürmten die Fans auf den Rasen. Das Märchen, das im Schatten der großen europäischen Ligen kaum jemand mitbekam, war perfekt.

Erst zum zweiten Mal überhaupt gewann in Luxemburg ein Aufsteiger die Meisterschaft in der Nationaldivision. Vorher war das lediglich Spora im Jahr 1956 gelungen. Noch bemerkenswerter wird Bissens Durchmarsch allerdings beim Blick zurück. 2023 war der Klub noch in die drittklassige 1. Division abgestiegen. Ein Tiefpunkt, der sich im Nachhinein als Wendepunkt entpuppte. In den Jahren danach gelang unter klarer strategischer Ausrichtung der direkte Wiederaufstieg, gefolgt vom erstmaligen Sprung in die höchste Spielklasse Luxemburgs.

Aus den unteren Ligen arbeitete sich der Verein so binnen kürzester Zeit in die nationale Spitze vor. In Fußballforen wurde Bissen deshalb zuletzt bereits als eines der erstaunlichsten Aufstiegsprojekte Europas beschrieben. Denn vieles spricht dafür, dass hinter diesem Erfolg eben keine Laune des Fußballs steckt, sondern mehr das Ergebnis eines konsequent verfolgten Konzepts ist. Eine zentrale Figur dieses Umbruchs war Präsident Carlos Teixeira. Er übernahm den Verein um das Jahr 2023 herum und stellte ihn organisatorisch wie strukturell grundlegend neu auf.

So schaffte es das Sensationsteam nach oben

In Interviews sprach Teixeira laut Medienberichten gar von einer „radikalen Umstrukturierung“. Auffällig dabei: Anders als bei anderen Erfolgsgeschichten im luxemburgischen Fußball lassen sich keine Hinweise auf einen finanzstarken Großinvestor finden, wie er etwa bei Klubs wie F91 Dudelange oder Swift Hesperingen eine Rolle spielte.

Stattdessen scheint Teixeira vor allem auf sein Netzwerk als Unternehmer gesetzt zu haben. Und darauf, Schritt für Schritt professionellere Strukturen zu schaffen.

Schon in den unteren Ligen stellte Bissen einen schlagkräftigen Kader zusammen, der für diese Spielklassen überdurchschnittlich stark besetzt war. Mit erfahrenen Profis und ehemaligen Nationalspielern gewann der Klub früh an Qualität, Stabilität und Reife.

Hinzu kommt, dass die Leistungsdichte in Luxemburg hinter den Topklubs vergleichsweise groß ist. Gut organisierte Aufsteiger können dort deutlich schneller oben mitmischen als in den großen europäischen Ligen.

Bissen startet in der Champions-League-Qualifikation

Die Meisterschaft selbst war dennoch eine Überraschung. Vor der Saison hatte der Klub vor allem den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben und davor gewarnt, zur Fahrstuhlmannschaft zu werden. Noch im Februar 2026 galt Bissen daher als Überraschungsteam, das den Titelverteidiger Differdange plötzlich unter Druck setzte.

Am Ende gewann der Aufsteiger das direkte Duell am letzten Spieltag und damit tatsächlich den Titel. Der Triumph war also kein Zufall und eher das Produkt einer Entwicklung, die in dieser Geschwindigkeit verblüffte.