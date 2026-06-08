Eriksen gibt Entwarnung: „Mir geht es gut“

SID 08.06.2026 • 18:55 Uhr Nach seinem erneuten Zusammenbruch hat der Däne das Krankenhaus mittlerweile verlassen und ist bei seiner Familie.

Christian Eriksen hat sich nach seinem erneuten Zusammenbruch zu Wort gemeldet und Entwarnung gegeben. „Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin“, schrieb der dänische Fußball-Nationalspieler bei Instagram.

Es sei „eine andere Situation als das, was 2021 passiert ist“, gewesen, erklärte Eriksen. Der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg war am Sonntag während des Länderspiels gegen die Ukraine in Odense in der 65. Minute kollabiert. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen. Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren hatte Eriksen am 12. Juni 2021 im EM-Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und war wiederbelebt worden.

Eriksen wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben.

Der 34-jährige bedankte sich für die Hilfe aller Spieler, des medizinischen Teams auf dem Platz und den Ärzten. „Dank ihrer Fachkenntnis hat mein Defibrillator genau das getan, wofür er entwickelt wurde: mich zu schützen, als ich ihn gebraucht habe. Im Moment konzentriere ich mich darauf, mich zu erholen, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Urlaub zu machen und mit meinen Kindern Fußball zu spielen“, schrieb Eriksen.