Feyenoord trennt sich von van Persie: „Schwierige Entscheidung“

SID 07.06.2026 • 22:50 Uhr Der frühere Topstürmer hatte den Posten in Rotterdam Ende Februar 2025 übernommen.

Nach einer alles in allem enttäuschenden Saison hat sich der niederländische Fußball-Spitzenklub Feyenoord Rotterdam von Trainer Robin van Persie getrennt. Es sei eine „schwierige Entscheidung“ gewesen, den früheren Topstürmer zu entlassen, sagte Devy Rigaux, Technischer Direktor des Klubs. Van Persie hatte den Posten Ende Februar 2025 übernommen.

Feyenoord beendete die Spielzeit in der Ehrendivision mit 19 Punkten Rückstand zu Meister PSV Eindhoven. „Er verdient Anerkennung dafür, dass er eine schwierige Saison letztlich auf dem zweiten Platz beendet hat“, so Rigaux. Rotterdam sicherte die direkte Champions-League-Qualifikation, trennte sich aber dennoch von van Persie.

Nach einer internen Analyse sei Feyenoord der Überzeugung gewesen, „dass es für uns besser ist, die nächste Saison mit einem neuen Cheftrainer zu beginnen“, sagte Rigaux. International war der Klub in der letzten Qualifikationsrunde zur Champions League gescheitert, in der Gruppenphase der Europa League gab es sechs Niederlagen in acht Spielen.