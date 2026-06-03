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Finale um Aufstieg abgebrochen

Finale um Aufstieg abgebrochen

Brescia kämpft ein Jahr nach der Insolvenz um die Rückkehr in die Serie B. Doch das Wetter spielt nicht mit.
Schiedsrichter Marco Di Loreto brach die Partie in Brescia ab
Schiedsrichter Marco Di Loreto brach die Partie in Brescia ab
© IMAGO/IPA Photo
Maximilian Lotz
Brescia kämpft ein Jahr nach der Insolvenz um die Rückkehr in die Serie B. Doch das Wetter spielt nicht mit.

Vor einem Jahr stürzte der italienische Traditionsverein Brescia Calcio in die Insolvenz. Nun kämpft der Nachfolgeverein Union Brescia um die Rückkehr in die Serie B. Doch das Final-Hinspiel gegen Ascoli am Dienstagabend musste abgebrochen werden.

Schiedsrichter Marco Di Loreto beendete die Begegnung im Stadio Mario Rigamonti wegen eines Unwetters mit Starkregen in der 61. Minute beim Zwischenstand von 1:1. Beim übertragenden Sender Rai Sport fiel aufgrund der Wetterkapriolen sogar das TV-Signal aus.

Aufstiegsfinale wird nach Abbruch später fortgesetzt

Wie Ascoli am späten Dienstagabend bestätigte, wird die Partie am Mittwoch um 19 Uhr fortgesetzt. Das Rückspiel findet am Sonntag um 18 Uhr in Ascoli Piceno statt.

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Andrea Rizzo Pinna (8.) hatte die Gäste zunächst in Führung gebracht. Valerio Crespi (12.) erzielte den Ausgleich für Brescia.

Brescia war einst eine Topadresse im italienischen Fußball

Der Klub aus der Lombardei wurde im vergangenen Jahr nach der Insolvenz von Brescia Calcio neu gegründet und übernahm die Lizenz des Drittligisten Feralpisalò.

Brescia war einst eine Top-Adresse. Der vor 115 Jahren gegründete Verein war die Heimat von Topstars wie Roberto Baggio sowie den Weltmeistern Andrea Pirlo, Alessandro Altobelli und Luca Toni, der später für den FC Bayern München spielte.

Rumäniens Fußball-Idol Gheorghe Hagi kam in den 90er-Jahren von Real Madrid und wurde nach Barcelona weiterverkauft. Pep Guardiola wechselte Anfang der 2000er Jahre von Barca zu den Biancazzurri. 

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