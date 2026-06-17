Fix! Deutscher Trainer übernimmt Salzburg

Nach nur acht Monaten verlässt Trainer Danny Röhl den schottischen Topklub Glasgow Rangers wieder. Der 37-Jährige wechselt nach Österreich zum früheren Serienmeister Red Bull Salzburg, wie beide Klubs am Mittwoch bestätigten. In der Mozartstadt unterschrieb Röhl einen Vertrag über drei Jahre.
Deutscher Trainer übernimmt Salzburg
„Ich kenne den Klub bereits aus meiner Trainervergangenheit und weiß, welche Möglichkeiten hier vorhanden sind, welche Qualität im Verein steckt und welche ambitionierten Ziele verfolgt werden“, sagte Röhl: „Genau das hat mich gereizt.“ Sport-Geschäftsführer Marcus Mann bezeichnete den Deutschen als „Wunschtrainer“. Die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge zwischen ein bis zwei Millionen Euro liegen.
Röhl hatte seine Trainerkarriere in Leipzig begonnen
Röhl hatte die Rangers nach einem enttäuschenden Saisonstart im Oktober übernommen und stabilisiert, zum Saisonende stand Platz drei. Zuvor war Röhl für Sheffield Wednesday verantwortlich gewesen. Es war seine erste Station als Chefcoach, nachdem er seine Karriere als 22-Jähriger in der Jugend von RB Leipzig begonnen hatte und schließlich von Ralph Hasenhüttl zum Co-Trainer befördert worden war.
Es folgten weitere Posten als Assistent beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick. Nach Sheffield kam Röhl im Oktober 2023, den angeschlagenen Traditionsklub führte er zweimal zum Klassenerhalt in der zweitklassigen Championship.
In Salzburg ist Röhl Nachfolger von Daniel Beichler, der die letzte Saison nur auf dem enttäuschenden dritten Platz beendet hatte.