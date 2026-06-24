Fußball-Talent stirbt mit 21 nach Badeunfall

In Frankreich herrscht Trauer um Kenzo Kies. Der frühere Jugendspieler von AS Saint-Étienne starb mit nur 21 Jahren.
Fußball-Talent stirbt bei Badeunfall
Kies „ist unter dramatischen Umständen ums Leben gekommen“, schrieb der frühere französische Rekordmeister am Mittwochabend in einem Statement und würdigte ihn als „talentierten Spieler und zurückhaltenden jungen Mann, der von allen geschätzt wurde“.
Kies stammte aus Lyon und begann seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchs von Olympique Lyon. Von 2018 bis 2025 stand er bei AS Saint-Étienne unter Vertrag.
Kenzo Kies verunglückt beim Baden in der Rhône
Französischen Medienberichten zufolge verunglückte Kies am Montag beim Baden in der Rhône in der Nähe von Lyon. Er soll bereits in einem kritischen Zustand geborgen worden sein und für hirntot erklärt worden sein.
Zweitligist Saint-Étienne sprach der Familie des Verstorbenen Beileid aus. Auch sein anderer Ex-Klub EA Guingamp, für den er seit vergangenem Sommer unter Vertrag stand und in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, trauerte um Kies.
„En Avant Guingamp spricht der Familie von Kenzo Kies sowie all seinen Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus und versichert ihnen in dieser schweren Zeit die volle Unterstützung“, schrieb der französische Zweitligist beim Kurznachrichtendienst X.