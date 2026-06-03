Italien müht sich zum 1:0 gegen Luxemburg

SID 03.06.2026 • 23:31 Uhr Der viermalige Weltmeister Italien hat mit seinem Perspektivkader einige Mühe.

Italiens Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem Perspektivkader einen zähen Sieg geholt. Mit dem Gladbacher Fabio Chiarodia in der Innenverteidigung und den Dortmunder Bundesligaprofis Filippo Mane und Samuele Inacio als Einwechselspieler gewann der viermalige Weltmeister in Luxemburg mit 1:0 (0:0). Den einzigen Treffer erzielte Pio Esposito von Inter Mailand (49.).

Die Italiener hatten sich nicht für die WM qualifiziert – zum bislang letzten Mal waren sie 2014 dabei. In der Qualifikation für 2026 war Italien an Bosnien-Herzegowina gescheitert, danach trat Gennaro Gattuso als Nationaltrainer zurück. Interimscoach Silvio Baldini soll den Neuaufbau moderieren, beim Test in Luxemburg vertraute er auf zahlreiche Neulinge.