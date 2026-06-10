Kamera stürzt bei Ungarn-Spiel auf den Rasen

SID 10.06.2026 • 08:38 Uhr Eine Kamera stürzt beim Testspiel zwischen Ungarn und Kasachstan 20 Meter herunter. Sie verfehlt einen an der Seitenlinie stehenden Kameramann nur knapp.

Eine senkrecht auf den Rasen stürzende TV-Kamera hat während des Länderspiels zwischen Ungarn und Kasachstan am Montagabend für eine Schrecksekunde gesorgt.

Die an Kabeln befestigte Kamera begann zunächst zu qualmen und fiel dann aus etwa 20 Metern Höhe ungebremst auf das Spielfeld, dabei verfehlte sie einen an der Seitenlinie stehenden Kameramann nur knapp. Die Partie in Debrecen musste kurz unterbrochen werden.

Auslöser der Vorfalls war laut ungarischen Medien der Brand eines Kabels, verletzt wurde niemand. Die Spieler machten in der 26. Minute eine Trinkpause, während die zerstörte Kamera beseitigt wurde.