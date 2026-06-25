Medien: City könnte Anderson zum teuersten PL-Transfer machen

Premier-League-Gigant Manchester City greift offenbar wieder einmal ganz tief in die eigene Tasche – und will den englischen Nationalspieler Elliot Anderson Medienberichten zufolge zum teuersten Transfer der Insel machen. Mit seinem aktuellen Arbeitgeber Nottingham Forrest soll City sich bereits geeinigt haben, noch herrscht aber Uneinigkeit über die genauen Ablösemodalitäten. Inklusive aller Bonuszahlen steht eine Summe zwischen 140 und 150 Millionen Euro im Raum.
City vor absurdem Transfer
Bis zu 150 Millionen Euro: Wird der englische Nationalspieler der teuerste Spieler der Premier League?
Anderson ist momentan mit den Three Lions bei der WM in den USA
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/RICHARD PELHAM
Sollte wirklich diese Geldsumme fließen, bricht der schwerreiche Klub aus Manchester auch den vom FC Liverpool im Vorjahr aufgestellten Transferrekord in England. Für den schwedischen Nationalspieler Alexander Isak zahlten die Reds am Ende des letzten Transfersommers 145 Millionen Euro an den Ligarivalen Newcastle United.
Momentan weilt der 23 Jahre alte Anderson mit seiner Landesauswahl in den USA, unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel stand der Mittelfeldspieler in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Kroatien (4:2) und Ghana (0:0) in der Startelf. Den Medizincheck soll er vor Bekanntgabe des Wechsels in Nordamerika absolvieren.