Medien: City könnte Anderson zum teuersten PL-Transfer machen

SID 26.06.2026 • 00:18 Uhr Bis zu 150 Millionen Euro: Wird der englische Nationalspieler der teuerste Spieler der Premier League?

Premier-League-Gigant Manchester City greift offenbar wieder einmal ganz tief in die eigene Tasche – und will den englischen Nationalspieler Elliot Anderson Medienberichten zufolge zum teuersten Transfer der Insel machen. Mit seinem aktuellen Arbeitgeber Nottingham Forrest soll City sich bereits geeinigt haben, noch herrscht aber Uneinigkeit über die genauen Ablösemodalitäten. Inklusive aller Bonuszahlen steht eine Summe zwischen 140 und 150 Millionen Euro im Raum.

Sollte wirklich diese Geldsumme fließen, bricht der schwerreiche Klub aus Manchester auch den vom FC Liverpool im Vorjahr aufgestellten Transferrekord in England. Für den schwedischen Nationalspieler Alexander Isak zahlten die Reds am Ende des letzten Transfersommers 145 Millionen Euro an den Ligarivalen Newcastle United.