Einigung zwischen Lassana Diarra und FIFA nach Millionenklage

SID 08.06.2026 • 17:06 Uhr Lassana Diarra erzielt im Rechtsstreit mit der FIFA eine außergerichtliche Einigung. Er hatte den Weltverband auf 65 Millionen Euro verklagt.

Der ehemalige französische Fußballnationalspieler Lassana Diarra hat in dem langjährigen Rechtsstreit um internationale Transferregelungen mit der FIFA und dem belgischen Fußballverband eine außergerichtliche Einigung erzielt.

Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus einer dem Fall nahestehenden Quelle. Diarra hatte die FIFA und den belgischen Verband im Zuge der Streitigkeiten im vergangenen Jahr auf 65 Millionen Euro verklagt, nachdem der Europäische Gerichtshof (EuGH) 2024 ein Urteil zu der betreffenden Thematik gefällt hatte.

So kam es zu dem Rechtsstreit

Seinen Ursprung hat der Fall im Jahr 2014. Damals verließ der inzwischen 41-jährige Diarra seinen damaligen Klub Lokomotive Moskau nach einer drastischen Gehaltskürzung, die Russen sahen die Kündigung aber als ungerechtfertigt an und forderten von ihm zunächst 20 Millionen Euro, später noch 10,5 Millionen Euro.

Der belgische Verein Sporting Charleroi sah daraufhin von einer Verpflichtung Diarras wegen der Befürchtung ab, gemäß den vom EuGH geprüften FIFA-Regeln einen Teil dieser Strafe übernehmen zu müssen.

In seinem Urteil von 2024 hatte der EuGH festgestellt, dass die FIFA-Regeln die Freizügigkeit von Spielern behindern, indem sie „den Spielern und den Vereinen, die sie verpflichten wollen, erhebliche rechtliche Risiken, unvorhersehbare und potenziell sehr hohe finanzielle Risiken sowie erhebliche sportliche Risiken auferlegen“ und damit das Transfersystem stören.

Weltverband ändert Reglement

Der Weltverband änderte daraufhin seine Regeln, nun kam es zu einer Einigung mit Diarra, der in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für den FC Chelsea, den FC Arsenal und Real Madrid auflief.