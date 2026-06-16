Nationalspielerin Müller bleibt bei den Portland Thorns

SID 16.06.2026 • 21:31 Uhr Müller spielt seit Februar 2024 für die Portland Thorns. Anfang des Monats feierte sie ihr Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

Fußball-Nationalspielerin Marie Müller bleibt den Portland Thorns in der US-amerikanischen National Women’s Soccer League (NWSL) erhalten.

Der Klub aus dem Bundesstaat Oregon hat von einer vertraglich festgelegten Teamoption Gebrauch gemacht, wodurch die Abwehrspielerin ein weiteres Jahr an die Thorns gebunden ist. Dies gab die Franchise am Dienstag bekannt.

„Wir freuen uns, dass Marie in Portland bleibt“, sagte Präsident und General Manager Jeff Agoos: „Sie hat einen enormen Anteil daran, dass es uns gelungen ist, ein Team mit Meisterschaftsformat aufzubauen.“

Müller spielt seit 2024 in den USA

Müller war im Februar 2024 vom SC Freiburg zu den Portland Thorns gewechselt. Nachdem sie in der gesamten Saison 2025 aufgrund eines Kreuzbandrisses ausgefallen war, zeigt sie in der aktuellen Spielzeit starke Leistungen.