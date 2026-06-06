Ohne Embolo: Schweiz misslingt WM-Generalprobe

SID 06.06.2026 • 23:25 Uhr Beim letzten Vorbereitungspiel für die Endrunde muss die Schweiz noch ohne Breel Embolo auskommen - und sich mit einem Remis begnügen.

Noch ohne Breel Embolo hat die Schweiz einen Sieg bei ihrer WM-Generalprobe verpasst. Eine Woche vor ihrem Auftaktspiel gegen Katar kam die Mannschaft um den früheren Leverkusener Granit Xhaka nicht über ein 1:1 (1:0) gegen WM-Teilnehmer Australien hinaus. Embolo fehlte der Nati noch, da er aufgrund von Problemen mit seinem Visum erst am Freitag in die USA eingereist und dort wieder zum Nationalteam gestoßen war.

Flügelstürmer Dan Ndoye (14.) traf zur Führung für die Schweiz. Australiens Tete Yengi sorgte für den etwas schmeichelhaften Ausgleichstreffer (56.). Am Dienstag hatte das Team von Nationaltrainer Murat Yakin noch mit 4:1 vor den eigenen Fans gegen WM-Debütant Jordanien gewonnen.

Der WM-Tross der Schweizer brach danach kurzfristig ohne Embolo auf. Die elektronische Reisegenehmigung (ESTA) des Spielers sei bis Dienstagmorgen zwar bewilligt gewesen, kurz vor dem Abflug hätten die US-Behörden wegen eines Gerichtsverfahrens in der Vergangenheit des früheren Bundesliga-Profis weitere Unterlagen angefordert, teilte der Schweizer Verband mit.